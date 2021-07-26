Киев, 26 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы Украины деталей от зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малого и дальнего радиуса действия. Об этом сообщила 26 июля пресс-служба ведомства.

Mil.ru ЗРК С-300

Как сообщается, к поставкам деталей мог иметь отношение бывший работник одного из оборонных заводов Украины вместе с несколькими знакомыми.

«Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторской документации к этим видам вооружения», — сказано в сообщении.

В СБУ рассказали, что подозреваемых задержали при перевозе шести приборов в Киев.

Напомним, ранее суд на Украине арестовал двух сотрудников СБУ, которых подозревают в нападении на украинских пограничников.