Астана, 26 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Базовая ставка Национального банка Казахстана повышена на четверть процентного пункта — до 9,25% годовых. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба казахстанского финансового регулятора.

Национальный банк Казахстана Тенге

Комитет по денежно-кредитной политике нацбанка Казахстана решил поднять базовую ставку с 9% до 9,25% годовых с процентным коридором +/ — 1 процентный пункт, говорится в сообщении. Это означает, что ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности — 8,25%.

Регулятор поясняет, что денежно-кредитная политика ужесточена на фоне роста инфляции, а также на фоне вызванной пандемией коронавируса нестабильности.

По итогам июня годовая инфляция в Казахстане составила 7,9%, по итогам мая она была на уровне 7,2%. Июньский рост цен в стране на 1,1%, пояснили в нацбанке, был нехарактерным для лета и стал максимальным для этого месяца с 2009 года.

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