Тольятти, Самарская область, 26 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Сине-зеленые водоросли могут быть одной из причин гибели рыб на реке Волга в Самарской области. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба администрации г. Тольятти.

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Сообщается, что данный вопрос обсуждался на аппаратном совещании в администрации этого города.

«Недавно из Куйбышевского водохранилища были взяты пробы воды на химический и гидробиологический анализ, который показал, что в воде большое содержание элементов сине-зеленых водорослей», — приводит пресс-служба слова директора Тольяттинской СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС» Надежды Карпасоой.

Отмечается, что в гидробиологическом анализе было обнаружено более 90% сине-зеленых водорослей.

«Это одна из причин гибели рыбы. Так как молодая рыба очень остро реагирует на снижение кислорода в природных слоях, ведь водоросли растут и поднимаются снизу вверх, начинают быстро развиваться и погибать. В это время развиваются и токсические вещества в большом количестве, в слоях обитания молодой рыбы начинает не хватать кислорода», — пояснила Карпасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти зафиксировали массовую гибель рыбы в реке.