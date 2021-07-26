Москва, 26 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. После повышения ключевой ставки ЦБ РФ едва ли стоит ждать резкого скачка ставок по депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Сергей Демин.

Pavlo Petrenko В швейцарском банке

«Сегодня средняя ставка держится у отметки в 6%. Резкого скачка точно не будет. Вероятно, что осенью банки сделают своим клиентам предложение в районе 7%. Может быть, и больше в случае, если потребительская активность будет снижена, — сказал Демин. — Разумеется, после повышения ключевой ставки банковский сектор привлечет дополнительные средства в виде депозитов. Это позволит банкирам распоряжаться имеющимися деньгами и предлагать потребителям дополнительные услуги. Другим экономическим игрокам рост ключевой ставки лишь добавит проблем. Кредиты на развитие для малого и среднего бизнеса станут дороже. Уверен, что для кого-то это станет последней каплей, и ряд предприятий просто закроется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что после повышения ключевой ставки в РФ резко подорожает ипотечный кредит.