Красногорск, 26 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. При стабильном уровне вакцинации от коронавируса, число прививок первым компонентом препарата начало снижаться на территории Подмосковья. Об этом 26 июля сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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Подобная тенденция, по её словам, создает определенные риски. В частности, это ставит под угрозу достижение плана по уровню вакцинации населения на территории региона.

«Общее количество вакцинаций вторым компонентом в неделю выросло, а первым компонентом — снижается. А ведь именно первый компонент дает нам возможность добиться уровня вакцинации в 60%», — сказала Стригункова.