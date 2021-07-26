Москва, 26 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. После повышения в РФ ключевой ставки Банка России ипотека подорожает, так как банки «подтянут» свои ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Сергей Демин.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Ипотека станет дороже, потому что банки подтянут свои ставки под новую ключевую ставку. Сдерживать ситуацию какое-то время будет льготная программа, которая действует сегодня в стране как мера поддержки населения. Но напомню, что применима она скорее на региональном уровне ввиду ограничения максимальной суммы кредита до 3 млн рублей. Тем, кто решил купить апартаменты в больших городах и значительно дороже, следует помнить о возможном росте ставок в ближайшие недели, — сказал Демин. — И даже если вы увидите снижение процента по кредиту в текущих условиях, это может стать удачным маркетинговым ходом. Рекомендую внимательно изучить нюансы, а именно размер комиссионных расходов, страховки и прочих сборов, сопровождающих процесс кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в РФ может улучшиться ситуация с просроченными кредитами.