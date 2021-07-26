Берлин, 26 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Один из 25 экземпляров Mercedes SLR McLaren 722 от ателье MSO выставлен на продажу в Германии. Об этом сообщается на сайте AllСarz.

YouTube McLaren GT

За редкий автомобиль его владельцы планируют выручить 3,1 млн долларов (около 228 675 530 рублей).

Стоит отметить, что несмотря на то, что модель SLR McLaren выпускалась шесть лет, вариант с индексом «722» является самым редким исполнением модели. В 2009 году после прекращения выпуска модели MSO доработало 25 экземпляров Mercedes-Benz SLR McLaren 722.

Модернизированное авто получило: новые бамперы, стильную радиаторную решётку и задний диффузор. «Обута» модель в уникальные колеса. Также Mercedes SLR McLaren 722 MSO может похвастаться перенастроенной подвеской и рулевым управлением.

Под капотом машины работает 5,4-литровый компрессорный V8 мощностью 650 «лошадей».

Ранее на продажу в России был выставлен редкий двухдверный кабриолет Dodge Viper четвёртого поколения. Автомобиль оснащён новым двухдисковым сцеплением и модернизированной системой выхлопа. Также доработана была топливная система.

Читайте также: В Японии на аукционе продан редкий Nissan Skyline GT-R