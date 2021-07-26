Москва, 26 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Нет оснований для того, чтобы полагать, что в ближайший год биткоин вырастет в разы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новости об очередном подорожании биткоина.

Биткоин

«Рост биткоина обусловлен сменой цикла. Это нормально для волатильных активов. Мировые биржевые индексы ночью упали, Китай просел довольно сильно. Немало инвесторов, видимо, вывели часть активов из ценных бумаг и перевели в криптовалюты. Однако никаких серьёзных оснований для взрывного роста криптовалюты нет. Скорее это спекулятивный рост, который может быть очень большим, — сказал Ковригин. — Не думаю, что биткоин вырастет в разы в ближайший год — нет для этого оснований. Однако интерес к криптовалютам пока ещё подогревается. Поэтому рост в два раза вполне возможен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее биткоин подорожал до 28 тысяч долларов.