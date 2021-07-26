Москва, 26 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Российский рынок потребительского кредитования становится все более рисковым, но его нельзя охлаждать повышением ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что регулятор фиксирует признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребительского кредитования.

Кредит

«На состояние рынка потребительского кредитования оказывают влияние множество факторов. С одной стороны, банки в 2020 году заметно усилили требования к заемщикам. Банковский скоринг стал жёстче проверять платежеспособность клиентов. Это охлаждало рынок потребкредитования. С другой стороны, средний уровень платёжеспособности клиентов заметно пострадал в пандемический 2020 год. Немало людей лишились работы. Средний уровень реальной заработной платы стал ниже. Заемщики стали чаще брать кредиты вынужденно. Масла в огонь подливает сам ЦБ, заявляя об ужесточении денежно-кредитной политики уже больше полугода. Ожидание скорейшего повышения ставок стимулирует заемщиков брать кредиты», — сказал Ковригин.

По его словам, рынок потребительского кредитования становится более рисковым.

«Только охлаждать его не надо дальнейшим повышением ключевой ставки! А то убьём производство, — предупредил экономист. — Охлаждать его надо постепенно созданием условий для развития малого бизнеса, для вовлечения людей в предпринимательство. Только повышение уровня жизни способно системно охладить рисковые показатели рынка потребкредитования».

При этом Ковригин предупредил, что перегрев рынка потребительского кредитования опасен для банков потерей качества капитала банков, увеличением рисков банкротства тех банков, кто больше ориентирован на работу с физлицами.

«Сильный перегрев может привести к системному кризису неплатежей», — не исключает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ население набирает потребительских кредитов, так как опасается очередного локдауна.