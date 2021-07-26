Минск, , 14:47 — REGNUM Более 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом, возбудила белорусская прокуратура за последний год. Об этом генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил 26 июля по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко.

Андрей Швед President.gov.by

«На сегодняшний день возбуждено более 4 200 уголовных дел, связанных с этими антиобщественными проявлениями», — приводит слова генпрокурора БелТА.

Он уточнил, что 803 уголовных дела, в которых фигурируют 1116 человек, направлены в суд. Ещё 704 дела в отношении 955 лиц уже рассмотрены судом.

Как правило, фигурантов таких дел привлекают к строгой ответственности, в том числе в рамках реализации принципа неотвратимости ответственности. Швед добавил, что «объективно, полно, беспристрастно» расследуются дела, связанные с попыткой госпереворота в стране в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста и беспорядки происходили в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года.

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