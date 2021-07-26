Астрахань, 26 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Астраханской области к 26 июля вакцинированы от коронавирусной инфекции 251 тыс. 703 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Оба этапа иммунизации прошел 177 тыс. 161 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 267 тыс. 815 доз вакцины «Спутник V», 6 тыс. 880 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 1 тыс. 610 доз вакцины «КовиВак».