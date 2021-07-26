Самара, 26 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Четыре уголовных дела по признакам подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 возбуждено в Самарской области. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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Сообщается, что в настоящее время стражи порядка Самарской области проводят проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что на текущий момент в регионе возбуждено четыре уголовных дела по признакам подделки, изготовления или оборота поддельных документов. Расследование этих дел продолжается.

«Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет», — предупреждают сотрудники полиции региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области выявили нелегальный канал сбыта справок о вакцинации.