Кишинёв, , 14:41 — REGNUM В Молдавии будет запущена программа, в ходе которой планируется в течение ближайших десяти лет посадить 100 тыс. гектаров леса. Об этом 26 июля заявила президент республики Майя Санду, выступая на первом заседании нового парламента.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Какую страну мы хотим передать нашим детям и внукам? Страну с плодородной почвой, свежим воздухом и чистой водой. С лесами, заповедниками и реками», — сказала Санду.

Она добавила, что следует лучше подготовиться к таким неблагоприятным погодным явлениям, как засуха, ливни, град и поздний снег. Кроме того, президент отметила важность правильной организации в стране сбора отходов и сооружения очистных сооружений.

Напомним, в 2020 году в Национальном бюро статистики Молдавии сообщили, что в стране с 2017 года в среднем вырубают около 32 тыс. гектаров леса в год. Согласно последним данным, леса занимают 13% территории страны.