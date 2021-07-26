Кишинёв, 26 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Молдавии будет запущена программа, в ходе которой планируется в течение ближайших десяти лет посадить 100 тыс. гектаров леса. Об этом 26 июля заявила президент республики Майя Санду, выступая на первом заседании нового парламента.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«Какую страну мы хотим передать нашим детям и внукам? Страну с плодородной почвой, свежим воздухом и чистой водой. С лесами, заповедниками и реками», — сказала Санду.

Она добавила, что следует лучше подготовиться к таким неблагоприятным погодным явлениям, как засуха, ливни, град и поздний снег. Кроме того, президент отметила важность правильной организации в стране сбора отходов и сооружения очистных сооружений.

Напомним, в 2020 году в Национальном бюро статистики Молдавии сообщили, что в стране с 2017 года в среднем вырубают около 32 тыс. гектаров леса в год. Согласно последним данным, леса занимают 13% территории страны.