Калуга, , 14:41 — REGNUM 25 июля в России отметили День Военно-морского флота. По приглашению командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев в составе делегации побывал на празднике в Севастополе.

Глава самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил моряков-черноморцев Пресс-служба Городской думы Калуги

Глава Калуги встретился с командующим флотом, посетил подшефный корабль «Самум», поздравил его командира и личный состав, а также пообщался с теперь уже бывшими командирами малого ракетного корабля «Мираж», ушедшего под списание и утилизацию в 2018 году. Как сообщает пресс-служба Городской думы, над кораблём «Мираж» Калуга шефствовала более 25 лет.

«Впечатления потрясающие! Здесь, в городе-герое Севастополе, испытываешь искреннюю гордость за наш флот и наших моряков!», — поделился впечатлениями Юрий Моисеев.