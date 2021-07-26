Пермь, 26 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки обнаружили ещё 426 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 70 840 заразившихся. Из числа новых пациентов 40 лечатся в больницах, а остальные 386 — на дому.

Всего госпитализированы 2883 гражданина. Скончались от COVID-19 уже 3116 человек.