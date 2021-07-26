Москва, 26 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 26 июля рассказал о задачах, которыми займётся в качестве куратора Росреестра.

Government.ru Марат Хуснуллин

«Мы уже ведем совместную работу, в частности в рамках подготовки национальной системы пространственных данных. Будем ставить задачу перевода услуг в электронный вид и создать условия для постановки участка на кадастровый учет и регистрации прав на него за один день в электронном виде», — рассказал вице-премьер в Instagram.

Также Хуснуллин сообщил о планах по повышению градостроительного потенциала и вовлечения земли в оборот. Кроме того, ставится задача по быстрой цифровизации геоданных на территории России.

Заместитель председателя правительства отметил профессионализм команды Росреестра и выразил уверенность, что продуктивная работа будет налажена.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских городах-миллионниках, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, целесообразно строить трамвайные линии, а не метро, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.