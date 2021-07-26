Киров, 26 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Игорь Васильев соблюдает самоизоляцию, поскольку получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в оной из социальных сетей.

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«На время лечения продолжу работать удалённо дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19», — написал Васильев.

Он обратился к жителям региона с убедительной просьбой, призвав «не откладывать вакцинацию». Глава области уверен, что прививка помогает справиться с болезнью без тяжелых последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании штаба правительства Кировской области 21 июня текущего года, которое было посвящено обсуждению ситуации с коронавирусом, Васильев говорил, что вакцинировался не только он сам, но и вся его семья.

«Я и вся моя семья уже сделали прививку от коронавируса», — сказал Васильев, не уточняя, когда была сделана прививка, а также какой использовался препарат для вакцинации.