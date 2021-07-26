Красногорск, 26 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Уровень ежедневной выявляемости коронавируса в Подмосковье идет на спад. Об этом 26 июля заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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«За прошедшую неделю (С 19 по 25 июля — прим. ИА REGNUM) прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 4%», — сказала Стригункова.

При этом количество ежедневно выявляемых случаев заражения снизилось на 15%, добавила она.