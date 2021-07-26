Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM При наличии дополнительного федерального финансирования в Петербурге в 2024 году можно открыть шесть новых станций метрополитена, еще одну — на территории Ленинградской области, в городе Кудрово. Об этом 26 июля сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Вход в метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Беглова, объем финансирования шести городских станций метро составляет порядка 130 млрд рублей, а станции в Кудрово — 31 млрд рублей. Также необходимо построить за Кудрово метродепо, которое будет обслуживать и Ленинградскую область, и город Петербург (еще 41 млрд рублей).

Выступая на совещании, Беглов доложил, что при общем объеме пассажирских перевозок в Петербурге порядка 1,5 млрд человек в год на метрополитен приходится около 750 млн человек в год.

«Сейчас метро в Петербурге — это 72 станции, городу крайне необходимо ускорить строительство новых станций и направлений. В ближайшей перспективе необходимо продолжить развитие метрополитена в районы за границей Санкт-Петербурга. Строительство станций метро в Кудрово может стать первым примером новой России, когда метрополитен развивается на территории двух субъектов Федерации», — сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Губернатор напомнил о том, что вместо переживающего банкротство «Метростроя» совместно с Банком ВТБ создана компанию АО «Метрострой Северной Столицы», где контрольный пакет (65%) принадлежит городу.

«Правительством России решается вопрос о наделении «Метрострой Северной Столицы» статусом единственного исполнителя. Это нам даст возможность выйти на необходимый уровень», — отметил Беглов.

Губернатор также сообщил президенту, что около 40% подвижного состава метрополитена служат уже больше нормативного срока, составляющего 30 лет. В связи с этим правительством России рассматривается вопрос выделения Петербургу средств из Фонда национального благосостояния в размере 97 млрд рублей на приобретение 950 новых вагонов метро. «Санкт-Петербург тоже вкладывает свои деньги, заявка находится на завершающей стадии, просим поддержать этот проект», — попросил губернатор Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая 2021 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов заявил, что до 2024 года в Петербурге должны быть проложены 9 км путей и открыты три новых станции — «Казаковская», «Путиловская» на новой шестой (коричневой) линии и станция «Большой проспект» на четвертой линии. На это городские власти предусмотрели 60 млрд рублей. Увеличить количество станций еще на четыре в те же сроки невозможно без «федеральных грантов».

Тогда же стало известно, что речь идет о станциях «Богатырская» и «Каменка» в продолжение третьей (зелёной) линии, станции «Шуваловский проспект» на северной оконечности пятой (фиолетовой) линии и станции «Кудрово» на территории Ленобласти, на восточном конце четвертой (оранжевой) линии.

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