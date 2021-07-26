Москва, 26 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Ключевой момент состоит в том, что через некоторое время после повышения ключевой ставки Центробанка РФ повысятся ставки по вкладам, которые останутся при этом чуть ниже ключевой ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

«Более существенно другое: подъем ставки ЦБ повлечет за собой повышение стоимости заемных средств для бизнеса.

Если банку деньги достаются дороже, он в любом случае станет дороже занимать бизнесу, выдавать ипотеку, потребительские кредиты и т. д.

Это в перспективе повлияет на дальнейшее увеличение стоимости товаров, услуг, проектов, и как следствие, на поднятие цен для потребителя.

В тоже время рост ставок по ипотеке и потребительским кредитам не произойдет быстро, так как ни один банк не захочет повышать ставки первым, чтобы не спровоцировать отток клиентов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу на 1 п. п. — это самый большой шаг с конца 2014 года. Теперь показатель составляет 6,5% годовых — это максимум с декабря 2019 года.

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