Куала-Лумпур, 26 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Правительство Малайзии приняло решение отменить чрезвычайное положение в стране, введенное из-за пандемии коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Чрезвычайное положение в Малайзии отменят 1 августа.

В Малайзии установлено рекордное число случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране выявили 17 000 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, число активных случаев COVID-19 в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) почти достигло одного миллиона.