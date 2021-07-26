Москва, 26 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В России накопилось достаточно материала для оценки влияния коронавирусной инфекции на когнитивные способности людей. Об этом 26 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

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«Мы может и должны провести аналогичное исследование. Благо, у нас есть результаты свежего ЕГЭ, и мы можем, в общем-то сравнить эти результаты с предыдущими годами ранее, посмотреть динамику, есть ли она или нет. Сопоставить с инфицированными», — заявил Волчков.

«Я думаю и склоняюсь к мнению, что действительно эта закономерность есть. Согласен, что вакцинироваться нужно, дабы избежать этих последствий», — указал он.

Ранее в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты нового исследования об ухудшении интеллекта из-за Covid-19. Согласно исследованию, масштабы когнитивного дефицита увеличивались по мере увеличения объёма лечения. Особенно тяжёлая ситуация наблюдалась у тех, кто во время болезни был подключен к ИВЛ.