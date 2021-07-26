Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 июля проведёт совещание по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня (26 июля) Путин будет заниматься вопросами развития Санкт-Петербургского транспортного узла, проведет достаточно большое совещание в режиме видео-конференц-связи», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в совещании примут участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, министры транспорта Виталий Савельев и финансов Антон Силуанов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Кроме того, в совещании примут участие генеральный директор РЖД Олег Белозеров, президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев и глава ВТБ Андрей Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, в Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад, который принял президент РФ Владимир Путин.

Из-за пандемии парад проходит без допуска зрителей, однако трансляцию мероприятия со всех панорамных точек и с бортов кораблей ведут крупнейшие телевизионные каналы.

В парадном строе и статическом показе на Неве участвуют 18 кораблей и катеров, на Кронштадском рейде — 11 крупных надводных кораблей и четыре подводные лодки, в том числе атомные.