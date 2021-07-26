Москва, 26 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 11,37 млн автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

JerzyGorecki Авто

Самое большое количество кроссоверов и внедорожников числится в Москве — 1,42 млн ед. В Московской области зарегистрировано 831,7 тыс. автомобилей сегмента SUV, а в Санкт-Петербурге — 570,5 тыс. экземпляров.

В Краснодарском крае числится 363,5 тыс. кроссоверов и внедорожников, а в Свердловской области — 338,3 тыс. автомобилей.

Модель Lada 2121 считается самой распространенной в России. Таких машин в стране зарегистрировано на начало 2021 года 986,8 тыс. экземпляров. Далее идут автомобили: Chevrolet Niva (648 тыс. ед.), Toyota RAV4 (463 тыс. шт.), Renault Duster (442 тыс. авто) и UAZ Hunter (373,8 тыс. машин).

Напомним, с января по май 2021 года самое большое количество подержанных пикапов среди регионов России было продано в Краснодарском крае.

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