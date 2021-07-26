Москва, 26 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Коронавирус нового типа способен влиять на когнитивные функции человека. Об этом 26 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«Вы, наверное, общались с престарелыми людьми, и те никогда не признают, что у них что-то не так с памятью — они будут доказывать, что всё прекрасно помнят и замечательно соображают. Но, тем не менее, отмечается, действительно, серьёзное воздействие вируса. Опять же, у всех это немножко по-разному», — заявил Волчков.

По его словам, в связи с коронавирусом «наблюдается весь спектр (последствий), что обычно ассоциировано с тяжестью течения заболевания и с возрастом».

«Особенно накладывается возраст. И тяжесть течения здесь, конечно… был целый ряд публикаций, который показывает, что SARS-CoV-2 увеличивает вероятность, патологию, динамику развития старческого склероза. Практически той самой деменции, которую мы знаем», — указал он.

Ранее в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты нового исследования об ухудшении интеллекта из-за Covid-19. Согласно исследованию, масштабы когнитивного дефицита увеличивались по мере увеличения объёма лечения. Особенно тяжёлая ситуация наблюдалась у тех, кто во время болезни был подключен к ИВЛ.