Белград, 26 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. От темпов вакцинации в Сербии зависит, начнется ли новый учебный год в сербских школах в очном или в онлайн-формате. Об этом заявил министр образования, науки и технологического развития Сербии Бранко Ружич 25 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Ружич сообщил, что решение о формате обучения примет национальный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса, но при этом он добавил, что «гораздо лучше было бы, если бы учебный год начался в очном формате, и чтобы в таком же формате он закончился в июне следующего года».

По словам министра, это было бы лучше и для преподавателей, и для учеников, но это зависит исключительно от темпов вакцинации.

«Без вакцинации мы рискуем начать учебный год в чрезвычайных условиях», — процитировал телеканал РТС слова министра образования Сербии.

Напомним, что ранее сербские врачи из национального штаба по борьбе с коронавирусом заявили о том, что в стране привито около 50% населения, но это недостаточно для того, чтобы избежать новой волны заболеваемости осенью этого года.