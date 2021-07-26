Красногорск, 26 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Возможность льготного проезда на коммерческих маршрутах общественного транспорта в Подмосковье станет доступна для льготников с 1 августа 2021 года. Об этом 26 июля сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

Фото администрации Костромы Общественный транспорт

«Начало действия льгот предлагаем ввести с 1 августа 2021 года», — сказала она.

По мнению замминистра, этой мерой смогут воспользоваться 800 тыс. граждан на 145 маршрутах в пяти городских округах Подмосковья, где эта программа начнет работать — Люберцах, Одинцово, Ленинском округе, Чехове и Наро-Фоминске. В последующем эту программу планируется распространить на территорию всей области.