Стерлитамак, Башкирия, 26 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Ребенок выпал с 9 этажа жилого дома в Башкирии. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Ребенок у окна

Сообщается, что 25 июля стражи порядка г. Стерлитамака получили сообщение о том, что с 9 этажа жилого дома выпал ребенок.

По предварительной версии, четырехлетний малыш находился дома с мамой, семилетним братишкой и годовалой сестренкой. В то время, когда мать готовила еду на кухне, он при помощи стула поднялся на подоконник и оперся рукой о москитную сетку. В результате ребенок выпал из окна.

«От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии девочка получила травмы в результате падения из окна.