Челябинск, 26 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Челябинской области обнаружили ещё 321 носителя коронавируса. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 72 965 случаев заражения коронавирусом. Больных COVID-19 насчитывается 4942.

От COVID-19 скончались ещё 13 человек. Случаев смерти ковид-пациентов от иных причин за отчётные сутки не зарегистрировали.