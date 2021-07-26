Москва, 26 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В ближайший месяц ключевая ставка Банк России, вероятно, увеличится до 6,1% или чуть выше. При этом ставки по вкладам все равно останутся ниже инфляции, которая сейчас составляет 6,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«На таргет в 4% инфляция должна выйти лишь во втором полугодии 2022 года. Депозитные ставки всегда немного ниже ключевой и должны быть равны или превышать инфляцию. То есть адекватным уровнем ключевой ставки сейчас смотрится 7%.

Стоит ли ждать оттока средств физических лиц с фондового рынка обратно на банковские вклады? В России действует государственная система страхования вкладов, а фондовый рынок, как известно, никаких гарантий не дает.

Однако вряд ли кто-то сомневается, что надежность «Ростелекома», «Норильского Никеля» или «Сургутнефтегаза» ниже, чем даже у «Сбера» или «ВТБ». Это прекрасно понимают рядовые российские граждане, которые последнее время очень хорошо научились считать деньги.

Дивидендная доходность российского рынка акций составляет 8%, то есть, чтобы деньги стали возвращаться во вклады, депозитная ставка должна быть также 8%, а значит, ключевая ставка — 8,5−9%. Это, конечно, возможно, но маловероятно.

Сейчас в России около 13 млн частных брокерских счетов и их число будет расти. С семьями это 30−40 млн. То есть уверенность российских потребителей в некоторой степени зависит не от динамики зарплат, а от динамики индекса Мосбиржи.

В этом отношении Россия стала немного похожа на Америку. Там S&P 500 — чуть ли не главный фактор на выборах», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 23 июля повысил ключевую ставку сразу с 5,5% до 6,5%. До этого шага средняя депозитная ставка в розничных банках была 5,1%.

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