Иммунолог: эффект коронавируса на нервную систему трудно отследить
Москва, 26 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Потеря когнитивных навыков — один из наиболее сложных для выявления эффектов, которые могут иметь место в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
«Нам сложнее ощутить потерю отдельных когнитивных навыков. В частности, практически невозможно самостоятельно ощутить потерю части нашей памяти», — заявил Волчков.
«Вы, наверное, общались с престарелыми людьми, и те никогда не признают, что у них что-то не так с памятью — они будут доказывать, что всё прекрасно помнят и замечательно соображают. Но, тем не менее, отмечается, действительно, серьёзное воздействие вируса. Опять же, у всех это немножко по-разному», — указал он.
Ранее в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты нового исследования об ухудшении интеллекта из-за Covid-19. Согласно исследованию, масштабы когнитивного дефицита увеличивались по мере увеличения объёма лечения. Особенно тяжёлая ситуация наблюдалась у тех, кто во время болезни был подключен к ИВЛ.