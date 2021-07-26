Москва, 26 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Потеря когнитивных навыков — один из наиболее сложных для выявления эффектов, которые могут иметь место в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Нам сложнее ощутить потерю отдельных когнитивных навыков. В частности, практически невозможно самостоятельно ощутить потерю части нашей памяти», — заявил Волчков.

«Вы, наверное, общались с престарелыми людьми, и те никогда не признают, что у них что-то не так с памятью — они будут доказывать, что всё прекрасно помнят и замечательно соображают. Но, тем не менее, отмечается, действительно, серьёзное воздействие вируса. Опять же, у всех это немножко по-разному», — указал он.

Ранее в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты нового исследования об ухудшении интеллекта из-за Covid-19. Согласно исследованию, масштабы когнитивного дефицита увеличивались по мере увеличения объёма лечения. Особенно тяжёлая ситуация наблюдалась у тех, кто во время болезни был подключен к ИВЛ.