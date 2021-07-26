Красногорск, 26 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Коммерческим перевозчикам компенсируют бесплатный проезд льготников на общественном транспорте Подмосковья. Об этом 26 июля сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

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При этом с перевозчиками удалось заключить соглашение о том, что стоимость проезда дорожать не будет.

«Как мы предполагаем предоставлять льготы. Маршрут остается коммерческим, но предоставляются льготы и скидки на проезд. Заключаем соглашение с перевозчиком о предоставлении льгот и скидок. Не допускаем роста тарифа. А также компенсируем перевозчику недополученные доходы за льготников», — сказала Кротова.