Ижевск, 26 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. С 28 по 30 июля жители Ижевска смогут вновь посетить экспозицию, которая представлена в «Поезде Победы». Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Udmurt.ru Поезд Победы

В течение трех дней поезд будет стоять на первом коротком пути станции «Ижевск». В составе передвижного музея — девять вагонов. Каждый вагон посвящен определенной вехе в истории Великой Отечественной войны. Экспозиция дополнена открытиями ученых, которые значительно увеличили военный потенциал страны и помогли спасти многие жизни.

В проекте задействованы 155 полноразмерных скульптур и комплектов одежды, в экспозиции представлены 4 тыс. единиц реквизита, 400 кв. метров декораций и 140 мультимедийных поверхностей.

Посещение выставки на колесах бесплатное, но поскольку число гостей музея ограничено, необходимо заранее зарегистрироваться на портале проекта. Регистрация открывается 27 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне передвижная выставка работала в Ижевске 25 апреля. Для ее посещения зарегистрировались 570 жителей Удмуртии, каждый из которых мог взять с собой ребенка в возрасте до 18 лет.