Кишинёв, , 14:17 — REGNUM Депутатам парламента Молдавии нового созыва нужно срочно «скорректировать» действующие в стране законы для предотвращения коррупции. Об этом 26 июля заявила президент республики Майя Санду, выступая на первом заседании нового парламента.

Майя Санду Gov.md

«С этого момента объявляется нулевая терпимость к коррупции. Коррумпированных чиновников надо заменить честными людьми», — сказала Санду.

Она заявила, что основным критерием для оценки деятельности госслужащих будет «неподкупность». Президент также добавила, что следует наказать виновных в хищениях средств и тех, кто «обеспечивал им юридическое и политическое прикрытие».

Напомним, в Молдавии 11 июля прошли досрочные парламентские выборы. На них основанная Санду партия «Действие и солидарность» получила 52,8% голосов и стала правящей партией.

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