Кишинёв, 26 июля 2021, 14:17 — REGNUM Депутатам парламента Молдавии нового созыва нужно срочно «скорректировать» действующие в стране законы для предотвращения коррупции. Об этом 26 июля заявила президент республики Майя Санду, выступая на первом заседании нового парламента.

Майя Санду
Майя Санду
Gov.md

«С этого момента объявляется нулевая терпимость к коррупции. Коррумпированных чиновников надо заменить честными людьми», — сказала Санду.

Она заявила, что основным критерием для оценки деятельности госслужащих будет «неподкупность». Президент также добавила, что следует наказать виновных в хищениях средств и тех, кто «обеспечивал им юридическое и политическое прикрытие».

Напомним, в Молдавии 11 июля прошли досрочные парламентские выборы. На них основанная Санду партия «Действие и солидарность» получила 52,8% голосов и стала правящей партией.

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