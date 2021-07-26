Екатеринбург, 26 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии из Минеральных Вод совершил посадку в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии»

Инцидент произошёл 26 июля. Лайнер А-320 выполнял рейс U6−206. Приземлиться он должен был в 13:41 по местному времени Фактически посадка была произведена в 14:05.

Пострадавших нет. Прокуратура ведёт проверку по факту инцидента.