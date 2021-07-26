На Урале экстренно сел самолёт «Уральских авиалиний»
Екатеринбург, 26 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) экстренно приземлился борт «Уральских авиалиний», на котором отказал автопилот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
(сс) Bernal Saborio
Airbus A320
Самолёт А-320 следовал по маршруту Минеральные Воды — Екатеринбург. «От командира воздушного судна поступила информация об отказе автопилота», — заявили в надзорном ведомстве.
Борт посадили в ручном режиме в Екатеринбурге, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Кольцово» отложили прибытие и отправку нескольких самолётов из-за тумана.
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