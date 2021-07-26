Сочи, Краснодарский край, 26 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Тело четвёртого погибшего — ребёнка — из автомобиля, съехавшего в реку Мацеста во время ливня в Сочи 23 июля, обнаружено спасателями.

Sochi.ru Наводнение в Сочи

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«В 10:30 обнаружен труп ребёнка. 700 метров от берега. Пляж санатория Орджоникидзе», — цитируют РИА Новости начальника МКУ «Служба спасения» г. Сочи Вадима Снегирёва.

По его данным, погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле. Выжить удалось лишь мужчине, который вышел из автомобиля, чтобы убрать ветки с дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 июля Сочи накрыла непогода — в городе прошли ливни, залповые дожди, подтоплено несколько улиц. Местный житель на автомобиле пытался проехать по мосту через реку Мацеста, который был завален ветками. Один пассажир вышел из автомобиля, чтобы освободить путь от веток, но провалился под мост, после чего автомобиль с водителем и пассажирами унесло в реку.