Уфа, 26 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Не вакцинированным от COVID-19 пациентам намерены отказывать в плановой госпитализации в Башкирии. Этот вопрос обсуждался 26 июля на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«По мнению главных врачей и ведущих специалистов республики, есть необходимость ввести положение, при котором плановая госпитализация пациентов, за исключением онкологической и кардиологической помощи, будет проходить только при наличии обязательной вакцинации от COVID-19. Это позволит нам снизить риски возникновения очагов внутри медицинских организаций и обеспечить непрерывность оказания помощи», — пояснил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он добавил, что экстренная медицинская помощь будет оказываться жителям региона независимо от наличия вакцинации. Прививка от COVID-19 не нужна будет для пациентов, которым необходима помощь по профилю кардиология и онкология.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил внести соответствующие изменения в указ о повышенной готовности в республике.

«Такое решение мы принимаем», — подчеркнул он.

Сообщается, что данные изменения могут вступить в силу в Башкирии уже с 2 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в летнем лагере 45 детей заразились SARS-CoV-2.