Москва, 26 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Возможность льготного проезда на коммерческих маршрутах общественного транспорта появится в пяти округах Подмосковья. Об этом 26 июля сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

Krasnogorsk-adm.ru Общественный транспорт. Красногорск

Сперва эта программа будет запущена в пяти городских округах Подмосковья: Люберцах, Одинцово, Ленинском округе, Чехове и Наро-Фоминске.

«Мы проработали возможность предоставления льготы с каждым коммерческим перевозчиком. Таких перевозчиков по пяти городским округам у нас 36», — сказала Кротова.