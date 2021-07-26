Красноярск, 26 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Красноярске ожидаются гроза и усиление ветра, сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

Дарья Антонова ИА REGNUM После грозы

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По данным синоптиков, вечером 26 июля в Красноярске прогнозируется гроза. Порывы ветра при грозе — до 18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода надвигается на Новосибирскую область.

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