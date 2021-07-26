Москва, 26 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. После увеличения Центробанком РФ ключевой ставки вырастут не только ставки по вкладам, но и по сбережениям в кооперативах, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления потребительского кооператива «Инвестиционный капитал» Андрей Каредин.

Рост ставки

«Регулятор поднял показатель сразу на 1 п. п. — это самый большой шаг с конца 2014 года, теперь показатель составляет 6,5% годовых — это максимум с декабря 2019 г. Это связано в большей степени с продолжающимся ростом инфляции, а также с высоким уровнем потребительского и ипотечного кредитования в России.

После повышения ключевой ставки ЦБ РФ, привлекать деньги населения во вклады банкам станет дороже, ведь придется поднять ставки по вкладам, соответственно ставки по кредитам со временем тоже увеличатся и их станет менее выгодно брать.

Помимо вкладов в банках не стоит забывать про весомых игроков на финансовом рынке, как кредитные потребительские кооперативы, ведь они тоже принимают деньги населения по договорам передачи личных сбережений.

Ставки по сбережениям у них существенно выше, по базовым стандартам Центробанка, максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование кредитным кооперативом привлеченных денежных средств члена кредитного кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по договору передачи личных сбережений, не может превышать значение двух ключевых ставок ЦБ, а это на сегодняшний день 13% годовых, практически в два раза выше процентов по банковским вкладам.

Соответственно, в кооперативах тоже будут увеличены проценты по займам, как и по кредитам у банков, ведь привлечение денежных средств населения станет дороже для всех игроков финансового рынка.

Но самое главное во всем этом, что население России выиграет от всего этого, то что, проценты по сбережениям в кооперативах и по вкладам в банках, станут намного выгодней, чем раньше.

Соответственно, в будущем ожидается приток денежных средств населения, после приличного оттока во время пандемии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 1 п. п. с 5,5% до 6,5% годовых и теперь ждёт оперативной реакции от финансового сектора.

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