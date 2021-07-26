Нью-Йорк, США, , 14:38 — REGNUM Российские военные вряд ли могут быть задействованы против оппозиции в Белоруссии. Об этом экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила на встрече с белорусами, проживающими в Нью-Йорке.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

Тихановскую спросили о том, опасается ли она использования российских военных против белорусской оппозиции. Она ответила, что сама не специалист в военном деле, но старается общаться с теми, кто «понимает что-то» в этой теме.

«Не думаю, что это угроза», — сказала политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне протестов в Белоруссии президент России Владимир Путин заявлял, что в помощь белорусским правоохранителям Москва может направить резерв из силовиков.

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