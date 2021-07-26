Киев, , 14:09 — REGNUM Власти Украины готовят повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, которое станет рекордным за время работы президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, сообщила 26 июля пресс-служба ОПЗЖ.

Тарифы на газ

Политик отметил, что стоимость газа для населения Украины при нынешнем президенте Украины выросла на 70%, что вызвало рост долгов за услуги ЖКХ на 32,2% — с 52,1 млрд грн ($1,92 млрд — ИА REGNUM) в мае 2019 года до почти 69 млрд грн ($2,55 млрд — ИА REGNUM) в июле 2021 года.

Медведчук рассказал, что в новом отопительном сезоне тарифы на отопление на Украине могут увеличиться на 30−40%.

«С миллионов украинцев, которые в нынешних экономических условиях всё ещё платят за коммунальные услуги, власть решила «снять последнюю рубаху», готовя новое повышение оплаты услуг ЖКХ, своими масштабами превышающее происходившие ранее», — подытожил лидер ОПЗЖ.

Напомним, ранее Медведчук перечислил ключевые проблемы Украины, которые годами игнорируют власти страны: цена за газ, мир в Донбассе, отсутствие средств на оплату коммунальных услуг из-за низких зарплат и пенсий.

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