Омск, 26 июля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Ещё семь пациентов с коронавирусом скончались в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июля в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 1652 жителя Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе подтверждён 59 351 случай заражения коронавирусом, выздоровел 44 131 человек.