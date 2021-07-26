Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления по Санкт-Петербургу как можно быстрее раскрыть убийство супруги и сына контр-адмирала в отставке 86-летнего Леонида Лобанова и взял на контроль ход расследования. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Frédérique Voisin-Demery Нож в крови

«Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства, — говорится в сообщении. — Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела 85-летней супруги и 56-летнего сына Лобанова со следами насильственной смерти были обнаружены в трехкомнатной квартире в одном из домов по улице Бутлерова 24 июля. На телах обнаружили множественные колото-резаные ранения в области расположения жизненно-важных органов головы, шеи и туловища. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Добавим, что сам Лобанов, как установлено, погиб 16 июля, он попал под поезд на железнодорожном переезде недалеко от дома.