Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Новый автомобильный транспортный обход Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области может быть построен на основе старой бетонной автодороги, ранее использовавшейся военными. Это стало ясно из ответа губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на вопрос президента России Владимира Путина на совещании по вопросам развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Александр Беглов ИА REGNUM

Как сообщалось, глава государства дал указание проработать вопрос о создании нового, более удаленного от города, автомобильного обхода Петербурга — по аналогии с Центральной кольцевой автодорогой, которую недавно открыли в Подмосковье. «Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано», — сказал президент и поинтересовался мнением петербургского губернатора об этом предложении.

«Я считаю, что это очень хорошее предложение. Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области, и это бы расшило [узкие места]. У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе у нас создаются пробки, особенно в ряде направлений, которые идут по Ленинградской области», — сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Он отметил, что о такой дороге говорилось еще в 1990—2000-е годы. «Но тогда не получилось — денег, наверное, не было и, может быть, воли той не было. Но сейчас это очень актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области», — подчеркнул губернатор Северной столицы.

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