Астрахань, 26 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Астраханской области 26 июля подтверждено 293 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 42 тыс. 229 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1630 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,06.