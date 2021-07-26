Москва, , 13:58 — REGNUM Заявления о том, что Киеву следует готовиться к силовому освобождению территории Донбасса, трудно назвать чем-то серьёзным, считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 26 июля, комментируя слова экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.

Стрелок. ДНР © ИА Красная Весна

«То, на что иногда способны отставные украинские замминистры, поражает самое смелое воображение. То ли кто-то незримый уполномочил этого странного человека говорить о каком-то силовом освобождении Донбасса, то ли он сам решил, что может нести любую чепуху, то ли его бывшее начальство попросило: «Закинь, Юра, фишку про силовое решение, а мы на реакцию поглядим». А может Юрий и вовсе решил в публичную политику податься? А как лучше всего вернуть себя туда? Конечно, начать нести такую милую бандеровскому уху околесицу про силовой возврат территорий, которые уже больше семи лет как объявили о своей независимости», — отметил эксперт.

По его словам, сколько бы бывшие замы и помощники не пытались прокачать идею о некоем военном решении, и даже сколько бы бывшие президенты не обещали в течение года вернуть Крым, их сдвинутые в державно-интеллектуальном порыве бровки, увы, не способны быть сколько-нибудь серьезно восприняты. «Есть люди, которые действительно решают все. Но на территории Украины их, к большому сожалению украинского народа, так до сих пор и не появилось», — добавил юрист.

Напомним, что Грымчак заявил телеканалу Obozrevatel, что Киеву следует готовиться к силовому освобождению территории Донбасса после парламентских выборов в России.