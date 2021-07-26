Баку, 26 июля, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Традиционно дружеские отношения, которые установились между Белградом и Баку, можно в дальнейшем плодотворно развивать, особенно в области экономики. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 25 июля в Баку по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

По словам Селаковича, с Алиевым он обсудил подготовку его визита в Белград, который состоится до конференции Движения неприсоединившихся, намеченной на 10 октября текущего года, а также вопросы «укрепления стратегического партнерства» между Сербией и Азербайджаном.

«Мы обсудили взаимную поддержку и приверженность обоих государств международному праву, а также поддержку, которую Азербайджан оказывает нашей стране по поводу Косово и Метохии. Я получил заверения в том, что Баку остается на прежних позициях по этому поводу», — цитирует телеканал РТС слова главы сербского МИД.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Анкара намерена способствовать тому, чтобы сепаратистское образование на юге Сербии признало как можно больше стран.